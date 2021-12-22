Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявления Минобороны РФ об американских ЧВК, которые якобы замышляют провокацию на Донбассе.

Ответ дипломата разместила УП.

Представитель ведомства убежден, что Кремль ищет прецедента для агрессивных действий против нашей страны.

— Категорически откидываем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории, — разъяснил Олег Николенко.

В министерстве призвали Кремль остановить враждебную риторику и вернуться к разумной дипломатии аргументов, чтобы прекратить конфликт путем переговоров, а не войны. Спикер МИД подчеркнул, что для этого Москва должна выполнять нормандские и Минские договоренности, а также прекратить агрессию против Украины.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провокацию с химоружием в восточной части Украины.