Во вторник, 22 декабря, Николаевский областной совет провалил голосование по утверждению нового Кодекса депутатской этики — проект решения набрал лишь 18 голосов «за».
Главный редактор НикВести Олег Деренюга в Facebook обратил внимание на то, что некоторые нормы в документе ограничивают депутатов.
— Увлекательнейшее произведение с легкими нотками мазохизма, самоунижения, глумления над собственной ролью в обществе, пренебрежения к функциям и задачам высокого статуса народного избранника, — отметил Олег Деренюга.
Приведем некоторые выдержки Кодекса, с документом полностью можно ознакомиться тут.
Так, согласно данному документу, депутат будет обязан воздерживаться от заявлений и действий, которые могут скомпрометировать депутатский корпус. А если депутат вдруг использовал непроверенные сведения, ему придётся публично извиниться.
В случае, если депутат стал свидетелем или участником встречи с иностранной делегацией, ему запрещается озвучивать любые критические высказывания: «Все действия и выступления должны быть направлены на укрепление позитивного имиджа».
Внешний вид депутата областного совета должен соответствовать цели, заданию и даже теме встречи.
Депутат обязан демонстрировать чиновнику уважение.
— Помните, как вчера на сессии чиновница не могла нормально ответить ни на один вопрос депутата по программе социально-экономического развития? Демонстрируй уважение! И голосуй, — отметил Олег Деренюга.
Депутат областного совета будет обязан забыть о своей партийной принадлежности и вообще руководствоваться общегосударсвтенными интересами.
— Вы представляете, что в головах у тех, кто это сочинял? Депутаты, которые ввиду общественной нагрузки занимаются местным самоуправлением, должны руководствоваться государственными интересами, — комментирует Олег Деренюга.
Депутат областного совета обязан демонстрировать гибкость в отношениях, всегда согласовывать с областным советом свои действия, ему запрещено сообщать громаде о недостатках.
— Ну и напоследок депутатам областного совета запрещён сарказм и темы, которые выходят за рамки понимания аудитории. А если во время выступления звучат долгие аплодисменты, депутат обязан смиренно дождаться их завершения. Как вы понимаете, за невыполнение всего вышеперечисленного предусмотрены наказания: выговор с занесением в протокол, публичный выговор на сессии, рекомендации устранить дальнейшие нарушения, обнародование позорного поступка в СМИ и на сайте облсовета, лишение права выступать на сессии, — заметил Олег Деренюга.
До этого исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».
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Во вторник, 22 декабря, Николаевский областной совет провалил голосование по утверждению нового Кодекса депутатской этики — проект решения набрал лишь 18 голосов «за».
Главный редактор НикВести Олег Деренюга в Facebook обратил внимание на то, что некоторые нормы в документе ограничивают депутатов.
— Увлекательнейшее произведение с легкими нотками мазохизма, самоунижения, глумления над собственной ролью в обществе, пренебрежения к функциям и задачам высокого статуса народного избранника, — отметил Олег Деренюга.
Приведем некоторые выдержки Кодекса, с документом полностью можно ознакомиться тут.
Так, согласно данному документу, депутат будет обязан воздерживаться от заявлений и действий, которые могут скомпрометировать депутатский корпус. А если депутат вдруг использовал непроверенные сведения, ему придётся публично извиниться.
В случае, если депутат стал свидетелем или участником встречи с иностранной делегацией, ему запрещается озвучивать любые критические высказывания: «Все действия и выступления должны быть направлены на укрепление позитивного имиджа».
Внешний вид депутата областного совета должен соответствовать цели, заданию и даже теме встречи.
Депутат обязан демонстрировать чиновнику уважение.
— Помните, как вчера на сессии чиновница не могла нормально ответить ни на один вопрос депутата по программе социально-экономического развития? Демонстрируй уважение! И голосуй, — отметил Олег Деренюга.
Депутат областного совета будет обязан забыть о своей партийной принадлежности и вообще руководствоваться общегосударсвтенными интересами.
— Вы представляете, что в головах у тех, кто это сочинял? Депутаты, которые ввиду общественной нагрузки занимаются местным самоуправлением, должны руководствоваться государственными интересами, — комментирует Олег Деренюга.
Депутат областного совета обязан демонстрировать гибкость в отношениях, всегда согласовывать с областным советом свои действия, ему запрещено сообщать громаде о недостатках.
— Ну и напоследок депутатам областного совета запрещён сарказм и темы, которые выходят за рамки понимания аудитории. А если во время выступления звучат долгие аплодисменты, депутат обязан смиренно дождаться их завершения. Как вы понимаете, за невыполнение всего вышеперечисленного предусмотрены наказания: выговор с занесением в протокол, публичный выговор на сессии, рекомендации устранить дальнейшие нарушения, обнародование позорного поступка в СМИ и на сайте облсовета, лишение права выступать на сессии, — заметил Олег Деренюга.
До этого исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак