Во вторник, 22 декабря, Николаевский областной совет провалил голосование по утверждению нового Кодекса депутатской этики — проект решения набрал лишь 18 голосов «за».

Главный редактор НикВести Олег Деренюга в Facebook обратил внимание на то, что некоторые нормы в документе ограничивают депутатов.

— Увлекательнейшее произведение с легкими нотками мазохизма, самоунижения, глумления над собственной ролью в обществе, пренебрежения к функциям и задачам высокого статуса народного избранника, — отметил Олег Деренюга.

Приведем некоторые выдержки Кодекса, с документом полностью можно ознакомиться тут.

Так, согласно данному документу, депутат будет обязан воздерживаться от заявлений и действий, которые могут скомпрометировать депутатский корпус. А если депутат вдруг использовал непроверенные сведения, ему придётся публично извиниться.

В случае, если депутат стал свидетелем или участником встречи с иностранной делегацией, ему запрещается озвучивать любые критические высказывания: «Все действия и выступления должны быть направлены на укрепление позитивного имиджа».

Внешний вид депутата областного совета должен соответствовать цели, заданию и даже теме встречи.

Депутат обязан демонстрировать чиновнику уважение.

— Помните, как вчера на сессии чиновница не могла нормально ответить ни на один вопрос депутата по программе социально-экономического развития? Демонстрируй уважение! И голосуй, — отметил Олег Деренюга.

Депутат областного совета будет обязан забыть о своей партийной принадлежности и вообще руководствоваться общегосударсвтенными интересами.

— Вы представляете, что в головах у тех, кто это сочинял? Депутаты, которые ввиду общественной нагрузки занимаются местным самоуправлением, должны руководствоваться государственными интересами, — комментирует Олег Деренюга.

Депутат областного совета обязан демонстрировать гибкость в отношениях, всегда согласовывать с областным советом свои действия, ему запрещено сообщать громаде о недостатках.

— Ну и напоследок депутатам областного совета запрещён сарказм и темы, которые выходят за рамки понимания аудитории. А если во время выступления звучат долгие аплодисменты, депутат обязан смиренно дождаться их завершения. Как вы понимаете, за невыполнение всего вышеперечисленного предусмотрены наказания: выговор с занесением в протокол, публичный выговор на сессии, рекомендации устранить дальнейшие нарушения, обнародование позорного поступка в СМИ и на сайте облсовета, лишение права выступать на сессии, — заметил Олег Деренюга.

До этого исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».