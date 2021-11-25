Исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».

Об этом стало известно в ходе заседания в среду, 24 ноября, пишут НикВести.

Сообщается, что отныне сотрудники городских управлений должны будут своими действиями укреплять авторитет службы в органах городского управления. Кроме того, чиновники должны позитивно влиять на репутацию органов местного самоуправления.

Так, работникам городских служб и управлений нельзя:

использовать нецензурную лексику, повышенную интонацию;

давать унизительные комментарии относительно внешнего вида, одежды, возраста, пола, семейного положения или вероисповедания человека;

распространять слухи, обсуждение личной или семейной жизни коллег, членов их семей и других близких

влиять на частные, семейные, общественные или другие отношения или интересы, поведения и принятие решений во время выполнения своих должностных/рабочих обязанностей;

проявлять любую из форм дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, а также по языковым или другим признакам.

Полная версия Кодекса доступна по ссылке.

Напомним, исполком горсовета также утвердил Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» должностными лицами исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций Николаевского городского совета.