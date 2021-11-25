Исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».
Об этом стало известно в ходе заседания в среду, 24 ноября, пишут НикВести.
Сообщается, что отныне сотрудники городских управлений должны будут своими действиями укреплять авторитет службы в органах городского управления. Кроме того, чиновники должны позитивно влиять на репутацию органов местного самоуправления.
Так, работникам городских служб и управлений нельзя:
Полная версия Кодекса доступна по ссылке.
Напомним, исполком горсовета также утвердил Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» должностными лицами исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций Николаевского городского совета.
Исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».
Об этом стало известно в ходе заседания в среду, 24 ноября, пишут НикВести.
Сообщается, что отныне сотрудники городских управлений должны будут своими действиями укреплять авторитет службы в органах городского управления. Кроме того, чиновники должны позитивно влиять на репутацию органов местного самоуправления.
Так, работникам городских служб и управлений нельзя:
Полная версия Кодекса доступна по ссылке.
Напомним, исполком горсовета также утвердил Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» должностными лицами исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций Николаевского городского совета.