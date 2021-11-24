Сегодня, 24 ноября, исполком городского совета утвердил Порядок принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» должностными лицами исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций Николаевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Сообщить о таких фактах имеет возможность любой человек, и даже без указания авторства, то есть анонимно. Сделать это можно несколькими путями:

1) по почте: Украина, 54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20;

2) на электронный адрес dep_antikor@mkrada.gov.ua;

3) во время личного приема граждан руководством и должностными лицами местного самоуправления Николаевского городского совета;

4) на выделенную телефонную линию: (0512) 709999.

Важно, что изложенная в сообщении информация должна содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение конкретным должностным лицом исполнительного органа, предприятия, учреждения или организации Николаевского городского совета коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которое может быть проверено.

Сообщение, не содержащее информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушения, иное нарушение Закона Украины «О предотвращении коррупции», рассматривается в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан».

Напомним, что исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы. Теперь ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.