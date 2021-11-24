Исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы. Теперь ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 24 ноября, передают НикВести.

Замдиректора Департамента экономического развития Дина Шевченко рассказала, что основной целью разработки является создание условий развития Николаева как центра маломерного судоходства и яхтенного туризма, формирование современной береговой инфраструктуры, развитие промышленного потенциала в строительстве и ремонте маломерных судов, улучшение экологического состояния акватории рек города, привлечение инвестиций и активизация рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта, создание благоприятных условий для отдыха на воде.

Член исполкома Никита Плеханов поинтересовался, согласовывалась ли эта программа с представителями бизнеса в сфере речных перевозок и парусного спорта.

На это Дина Шевченко ответила, что программа разрабатывалась при участии предпринимателей и общественности.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко добавил, что именно они выступили инициаторами данной программы.

— Идея разработки программы исходила от представителей общественности и общественного совета при городском голове. Прошу проголосовать за уникальную, на мой взгляд программу. Насколько я знаю, в Украине таких нет. Можем быть первыми, если удачно ее реализуем, — обратился он к членам исполкома.

Согласно проекту решения, на реализацию программы необходимо 19,1 миллиона гривен. 9,4 миллиона — в 2022 году, 9,7 — в 2023.

Программа предусматривает возможность решения основных проблем развития рек и маломерного судоходства путем:

уменьшения нагрузки на реки города в результате загрязнения обратными водами;

усиление контроля безопасности на воде;

создания комфортного и функционального речного сообщения;

разработки мероприятий по строительству, реконструкции или ремонту сооружений по очистке сточных вод системы раздельной канализации, канализационных сетей и сооружений на них; побуждение строительства канализационных стоков и септиков в частном секторе города;

усиление контроля за предприятиями-загрязнителями; создание перечня таких предприятий и направление соответствующих материалов в экологические органы и службы для принятия мер реагирования;

мониторинг и контроль за проведением соответствующих учреждений гидрологических замеров для установления действительной ситуации по загрязнению рек;

проведение общественных кампаний, направленных на повышение экологического сознания;

создание интерактивного портала для фиксации фактов и мест загрязнения рек;

проведение экспедиции с обследованием акватории с привлечением представителей экспертной среды, ОМС и органов государственной власти на местах;

создание благоприятных материально-технических условий для работы детских и юношеских спортивных школ парусного спорта;

повышение туристической привлекательности Николаева;

информационная поддержка водного и яхтенного туризма;

привлечение инвестиций на строительство объектов инфраструктуры морского сервиса, водного туризма;

проведение инвентаризации земель, которые могут быть использованы для развития береговых инфраструктурных объектов водного туризма с целью их последующего резервирования;

проведение инвентаризации причалов маломерного флота, берегоукрепляющих сооружений и другой инфраструктуры;

введение стандартов для деятельности городских лодочных кооперативов, предоставление льгот по уплате арендной платы при направлении этих средств на развитие и благоустройство прибрежной инфраструктуры;

разработка комплексной схемы размещения маршрутов водного и яхтенного туризма, объектов туристических посещений и инфраструктуры яхтенного туризма.

Ранее первый заместитель мэра Виталий Луков рассказал, что до конца этого года будет доработана программа развития рек и маломерного судоходства в Николаеве. Он заявил, что Николаев станет первым городом в Украине с программой развития рек.

Также сообщалось, что власти Николаева разработают проект новых причалов для речного транспорта.