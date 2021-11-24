Исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы. Теперь ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 24 ноября, передают НикВести.
Замдиректора Департамента экономического развития Дина Шевченко рассказала, что основной целью разработки является создание условий развития Николаева как центра маломерного судоходства и яхтенного туризма, формирование современной береговой инфраструктуры, развитие промышленного потенциала в строительстве и ремонте маломерных судов, улучшение экологического состояния акватории рек города, привлечение инвестиций и активизация рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта, создание благоприятных условий для отдыха на воде.
Член исполкома Никита Плеханов поинтересовался, согласовывалась ли эта программа с представителями бизнеса в сфере речных перевозок и парусного спорта.
На это Дина Шевченко ответила, что программа разрабатывалась при участии предпринимателей и общественности.
Заместитель городского головы Юрий Андриенко добавил, что именно они выступили инициаторами данной программы.
— Идея разработки программы исходила от представителей общественности и общественного совета при городском голове. Прошу проголосовать за уникальную, на мой взгляд программу. Насколько я знаю, в Украине таких нет. Можем быть первыми, если удачно ее реализуем, — обратился он к членам исполкома.
Согласно проекту решения, на реализацию программы необходимо 19,1 миллиона гривен. 9,4 миллиона — в 2022 году, 9,7 — в 2023.
Программа предусматривает возможность решения основных проблем развития рек и маломерного судоходства путем:
Ранее первый заместитель мэра Виталий Луков рассказал, что до конца этого года будет доработана программа развития рек и маломерного судоходства в Николаеве. Он заявил, что Николаев станет первым городом в Украине с программой развития рек.
Также сообщалось, что власти Николаева разработают проект новых причалов для речного транспорта.
Исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы. Теперь ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 24 ноября, передают НикВести.
Замдиректора Департамента экономического развития Дина Шевченко рассказала, что основной целью разработки является создание условий развития Николаева как центра маломерного судоходства и яхтенного туризма, формирование современной береговой инфраструктуры, развитие промышленного потенциала в строительстве и ремонте маломерных судов, улучшение экологического состояния акватории рек города, привлечение инвестиций и активизация рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта, создание благоприятных условий для отдыха на воде.
Член исполкома Никита Плеханов поинтересовался, согласовывалась ли эта программа с представителями бизнеса в сфере речных перевозок и парусного спорта.
На это Дина Шевченко ответила, что программа разрабатывалась при участии предпринимателей и общественности.
Заместитель городского головы Юрий Андриенко добавил, что именно они выступили инициаторами данной программы.
— Идея разработки программы исходила от представителей общественности и общественного совета при городском голове. Прошу проголосовать за уникальную, на мой взгляд программу. Насколько я знаю, в Украине таких нет. Можем быть первыми, если удачно ее реализуем, — обратился он к членам исполкома.
Согласно проекту решения, на реализацию программы необходимо 19,1 миллиона гривен. 9,4 миллиона — в 2022 году, 9,7 — в 2023.
Программа предусматривает возможность решения основных проблем развития рек и маломерного судоходства путем:
Ранее первый заместитель мэра Виталий Луков рассказал, что до конца этого года будет доработана программа развития рек и маломерного судоходства в Николаеве. Он заявил, что Николаев станет первым городом в Украине с программой развития рек.
Также сообщалось, что власти Николаева разработают проект новых причалов для речного транспорта.