Первый заместитель мэра Виталий Луков рассказал, что до конца этого года будет доработана программа развития рек и маломерного судоходства в Николаеве.

Эту тему он поднял в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Чиновник отметил, с чего началась программа развития рек и на каком этапе находится ныне.

— Это началось в прошлом году в виде концепции, планов, общения городского головы с общественными активистами насчет возрождения реки как части инфраструктуры города. К сожалению, она у нас как будто отдельно используется, хотелось, чтобы это было комплексно. Мы на протяжении года достаточно активно разрабатывали эту программу, она прошла оценку финансовую, юридическую, земельную и сейчас на рассмотрении у архитектора. В этом году мы выносим эту программу в сессионный зал горсовета и надеемся, что Николаев станет первым городом, где будет программа развития реки и маломерного транспорта, — высказался Виталий Луков.

По мнению первого замголовы города, вопрос встраивания реки в транспортную инфраструктуру города является ключевым.

— Для нас это очень важно. Это стратегический вопрос для Николаева. Там будут такие сектора: экологический, транспортный, береговая инфраструктура. Около 140 километров берега. Есть, где разогнаться. Мы уже начали, программу еще не приняли, но в ее русле работаем. Это инспектирование берегов города с речки, когда рабочие группы, районные администрации, экологические инспектора, общественность на маломерных плавсредствах обследует наши берега, находят свалки, находят врезку труб, сливов и стоков. Сейчас у нас есть четкий план ликвидации этих проблем на берегах нашего славного Буга. То есть программа еще не принята, но один из ее аспектов работает, — акцентировал вице-мэр.

По словам чиновника, первый вариант программы рассчитан на несколько лет, чтобы проверить ее эффективность, после чего она может быть продлена.

— Программу разработали на три года, она будет непродолжительная, чтобы увидеть результативность, и на базе этой программы разрабатывать более глобальную программу развития рек и маломерных плавсредств в Николаеве, — подытожил Виталий Луков.

Как сообщалось, власти Николаева разработают проект новых причалов для речного транспорта.