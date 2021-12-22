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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации.
По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на «провокации», пишут РИА Новости.
— Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться, — отметил Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Россия не хочет войны.
— Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным, — добавил Сергей Лавров.
Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провокацию с химоружием в восточной части Украины.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации.
По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на «провокации», пишут РИА Новости.
— Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться, — отметил Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Россия не хочет войны.
— Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным, — добавил Сергей Лавров.
Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы намерены устроить провокацию с химоружием в восточной части Украины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак