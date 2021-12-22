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Силы быстрого реагирования НАТО в количестве 40 тысяч человек находятся в полной боеготовности для нивелирования рисков открытого нападения России на Украину.
Об этом пишет Die Welt.
Реагируя на угрозу российского вторжения в Восточную Европу, Северноатлантический альянс предпринял шаги в военном плане и поднял уровень боеготовности 40-тысячных сил быстрого реагирования на случай эскалации конфликта.
По новым нормам, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), выполняющая роль авангарда альянса, должна быть готова к развертыванию в случае кризиса в течении 5 дней вместо недельного срока, как было раньше. Сейчас спецназ возглавляет Турция, а насчитывает он почти 6,5 тысяч подготовленных бойцов. Через год руководство над подразделением примет Германия.
Помимо VJTF, в боеготовность привели логистов и иных специалистов. Эти силы должны будут повысить обороноспособность стран, находящихся на восточных рубежах военного союза (Польши, Румынии, стран Балтии) при столкновении с передовыми частями армии РФ.
Немецкая пресса указывает, что решение о боеготовности было принято советом НАТО, в котором право голоса имеют все страны-члены.
Ранее британская пресса предполагала, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря
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Силы быстрого реагирования НАТО в количестве 40 тысяч человек находятся в полной боеготовности для нивелирования рисков открытого нападения России на Украину.
Об этом пишет Die Welt.
Реагируя на угрозу российского вторжения в Восточную Европу, Северноатлантический альянс предпринял шаги в военном плане и поднял уровень боеготовности 40-тысячных сил быстрого реагирования на случай эскалации конфликта.
По новым нормам, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), выполняющая роль авангарда альянса, должна быть готова к развертыванию в случае кризиса в течении 5 дней вместо недельного срока, как было раньше. Сейчас спецназ возглавляет Турция, а насчитывает он почти 6,5 тысяч подготовленных бойцов. Через год руководство над подразделением примет Германия.
Помимо VJTF, в боеготовность привели логистов и иных специалистов. Эти силы должны будут повысить обороноспособность стран, находящихся на восточных рубежах военного союза (Польши, Румынии, стран Балтии) при столкновении с передовыми частями армии РФ.
Немецкая пресса указывает, что решение о боеготовности было принято советом НАТО, в котором право голоса имеют все страны-члены.
Ранее британская пресса предполагала, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак