Силы быстрого реагирования НАТО в количестве 40 тысяч человек находятся в полной боеготовности для нивелирования рисков открытого нападения России на Украину.

Об этом пишет Die Welt.

Реагируя на угрозу российского вторжения в Восточную Европу, Северноатлантический альянс предпринял шаги в военном плане и поднял уровень боеготовности 40-тысячных сил быстрого реагирования на случай эскалации конфликта.

По новым нормам, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), выполняющая роль авангарда альянса, должна быть готова к развертыванию в случае кризиса в течении 5 дней вместо недельного срока, как было раньше. Сейчас спецназ возглавляет Турция, а насчитывает он почти 6,5 тысяч подготовленных бойцов. Через год руководство над подразделением примет Германия.

Помимо VJTF, в боеготовность привели логистов и иных специалистов. Эти силы должны будут повысить обороноспособность стран, находящихся на восточных рубежах военного союза (Польши, Румынии, стран Балтии) при столкновении с передовыми частями армии РФ.

Немецкая пресса указывает, что решение о боеготовности было принято советом НАТО, в котором право голоса имеют все страны-члены.

Ранее британская пресса предполагала, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря