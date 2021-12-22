Депутаты Николаевского райсовета на сессии 22 декабря утвердили районный бюджет на 2022 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Доходы и расходы бюджета запланированы в размере 2 миллионов 851 тысячи 900 гривен, из которых 2,7 миллиона — общий фонд и 54 тысячи гривен — специальный.

1,2 миллиона доходов составит субвенция из госбюджета местным органам на обеспечение районного совета. 1,5 миллиона должны поступить от платы за предоставление админуслуг.

При этом практически весь бюджет пойдет на содержание Николаевского районного совета.

Ранее депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2022 год.