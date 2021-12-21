Депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2022 год.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, пишут НикВести.

«За» данное решение проголосовало 48 депутатов, «против» — 7, воздержались — 2 депутата и не голосовали 2 депутата.

Доходы бюджета области в 2022 году составят 2 миллиарда 798 миллионов 722 тысячи гривен, из которых доходы общего фонда бюджета – 2 миллиарда 90 миллионов 720 тысяч гривен, доходы специального фонда – 708 миллионов гривен.

Что касается расходной части бюджета Николаевщины, то бюджетом запланированы расходы на сумму 2 миллиарда 791 миллиона 706 тысяч гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 2 миллиарда 64 миллиона 620 тысяч гривен, расходы специального фонда бюджета – 727 миллионов 85 тысяч гривен.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева созвала сессию на 21 декабря для принятия бюджета области. На заседании депутаты рассмотрят бюджет области на 2022 год и ряд других вопросов. Среди них – создание в громадах Николаевской области коммунальных предприятий, которые будут предоставлять услуги пассажирских перевозок.