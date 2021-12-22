В городе Новый Буг Николаевской области 21 декабря на сессии городского совета переименовали последнюю в области улицу, названную в честь единоросски Валентины Терешковой.

Об этом говорит решение голосования на сайте городского совета, передает LB.

Из 27 голосовавших, 25 проголосовало за переименование, остальные воздержались.

Теперь в Николаевской области отсутствуют улицы, названные в честь Терешковой, хотя в начале 2021 года их было три.

Напомним, Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Также депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «или вообще убрать ограничение количества президентских сроков в Конституции или ... заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».