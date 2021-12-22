Организация Объединенных Наций готова заплатить талибами 6 миллионов долларов, лишь бы не подвергать риску своих сотрудников, которые работают в афганской миссии.
Об этом информирует Reuters.
Деньги получит Министерство внутренних дел Афганистана, находящееся под управлением радикалов-исламистов. По задумке ООН, вчерашние террористы будут охранять гуманитарную миссию с правозащитниками.
Гарантии безопасности обойдутся бюджету ООН в 6 миллионов долларов. Замсекретаря Фархан Хак разъяснил, что эта сумма обеспечить сохранность жизней всех работников в Афганистане, а это прямая обязанность работодателя.
При этом ряд экспертов раскритиковали ООН за то, что она по сути финансирует международный терроризм, так как множество министров нынешнего афганского правительства числятся в розыске ФБР и других правоохранительных структур западных стран. Ряд высокопоставленных талибов причастны к громким терактам и военным преступлениям.
Как сообщалось, анализ ООН показывает, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.
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Организация Объединенных Наций готова заплатить талибами 6 миллионов долларов, лишь бы не подвергать риску своих сотрудников, которые работают в афганской миссии.
Об этом информирует Reuters.
Деньги получит Министерство внутренних дел Афганистана, находящееся под управлением радикалов-исламистов. По задумке ООН, вчерашние террористы будут охранять гуманитарную миссию с правозащитниками.
Гарантии безопасности обойдутся бюджету ООН в 6 миллионов долларов. Замсекретаря Фархан Хак разъяснил, что эта сумма обеспечить сохранность жизней всех работников в Афганистане, а это прямая обязанность работодателя.
При этом ряд экспертов раскритиковали ООН за то, что она по сути финансирует международный терроризм, так как множество министров нынешнего афганского правительства числятся в розыске ФБР и других правоохранительных структур западных стран. Ряд высокопоставленных талибов причастны к громким терактам и военным преступлениям.
Как сообщалось, анализ ООН показывает, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак