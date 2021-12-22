Организация Объединенных Наций готова заплатить талибами 6 миллионов долларов, лишь бы не подвергать риску своих сотрудников, которые работают в афганской миссии.

Об этом информирует Reuters.

Деньги получит Министерство внутренних дел Афганистана, находящееся под управлением радикалов-исламистов. По задумке ООН, вчерашние террористы будут охранять гуманитарную миссию с правозащитниками.

Гарантии безопасности обойдутся бюджету ООН в 6 миллионов долларов. Замсекретаря Фархан Хак разъяснил, что эта сумма обеспечить сохранность жизней всех работников в Афганистане, а это прямая обязанность работодателя.

При этом ряд экспертов раскритиковали ООН за то, что она по сути финансирует международный терроризм, так как множество министров нынешнего афганского правительства числятся в розыске ФБР и других правоохранительных структур западных стран. Ряд высокопоставленных талибов причастны к громким терактам и военным преступлениям.

Как сообщалось, анализ ООН показывает, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.