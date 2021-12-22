В Донецкой области прошли боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает телеканал Дом.

— Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи, — сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Сообщается, что стрельбы прошли на полигоне. Ракетный комплекс Javelin предназначен для уничтожения бронетехники.

По информации канала, на вооружении ВСУ сейчас находится почти 100 пусковых установок и около 500 ракет.

Как сообщалось, на полигоне «Широкий лан» испытали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin.