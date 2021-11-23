Вооруженные силы Украины на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области отработали применение в боевых условиях разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Инструкторско-методические занятия прошли на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. Мероприятие прошло в присутствии министра обороны Алексея Резникова.

— Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы «Байрактар» и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Учитывая опыт военных действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости, — отметил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Целью инструкторско-методических занятий является отработка единых взглядов на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность государствам-партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря. Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.