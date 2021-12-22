Центры вакцинации от коронавируса в Николаевской области будут закрыты 1 и 2 января.

Об этом сообщи заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что в другие дни центры будут работать по обычному расписанию. На данный момент в Николаевской области создано 22 мобильных бригады, развернуто 112 стационарных пунктов прививки и 19 центров вакцинации.

— Не откладывайте прививку от COVID-19 на послепраздничный период. Вакцинируйтесь, чтобы следующий год приносил вам только приятные сюрпризы, — отметил он.

Напомним, что в четверг, 23 декабря, с 00:00, Николаевская область перейдет из «красной» карантинной зоны в «желтую». Отметим, что в Украине с 6 декабря изменились правила для «желтых» зон. Теперь посещать общественные заведения и учреждения в них можно только при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса. В качестве альтернативы принимаются отрицательные тесты и справки о выздоровлении.