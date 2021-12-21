В четверг, 23 декабря, с 00:00, Николаевская область перейдет из «красной» карантинной зоны в «желтую».

Такое решение 21 декабря приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Из «красной» зоны выйдут еще пять областей — Житомирская, Киевская, Сумская, Черкасская и Черниговская.

Отметим, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения и учреждения в «желтой» зоне могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеют соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Также для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь минимум одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.