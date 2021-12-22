Канал российской пропаганды RT DE запретили для трансляции в Германии по требованию местного регулятора.

Об этом пишет интернет-ресурс «Лента».

Ведомство для контроля медиапространства MABB указало немедленно остановить вещание канала RT DE, который неделей раньше был навсегда заблокирован в YouTube за систематическое распространение лжи и фейков про коронавирус и вакцинацию.

Европейский оператор спутниковой связи Eutesalt 9B выполнил немецкий закон и приостановил прямое вещание российской пропаганды, которая уже потеряла платформы Google в качестве площадки для работы.

В самом холдинге RT пожаловалась на нарушение прав и пообещали судиться.

— Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений, — сокрушаются у Маргариты Симоньян.

Напомним, YouTube забанил новый канал роспропаганды RT, когда он попробовал обойти блокировку.