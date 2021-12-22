Канал российской пропаганды RT DE запретили для трансляции в Германии по требованию местного регулятора.
Об этом пишет интернет-ресурс «Лента».
Ведомство для контроля медиапространства MABB указало немедленно остановить вещание канала RT DE, который неделей раньше был навсегда заблокирован в YouTube за систематическое распространение лжи и фейков про коронавирус и вакцинацию.
Европейский оператор спутниковой связи Eutesalt 9B выполнил немецкий закон и приостановил прямое вещание российской пропаганды, которая уже потеряла платформы Google в качестве площадки для работы.
В самом холдинге RT пожаловалась на нарушение прав и пообещали судиться.
— Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений, — сокрушаются у Маргариты Симоньян.
Напомним, YouTube забанил новый канал роспропаганды RT, когда он попробовал обойти блокировку.
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Канал российской пропаганды RT DE запретили для трансляции в Германии по требованию местного регулятора.
Об этом пишет интернет-ресурс «Лента».
Ведомство для контроля медиапространства MABB указало немедленно остановить вещание канала RT DE, который неделей раньше был навсегда заблокирован в YouTube за систематическое распространение лжи и фейков про коронавирус и вакцинацию.
Европейский оператор спутниковой связи Eutesalt 9B выполнил немецкий закон и приостановил прямое вещание российской пропаганды, которая уже потеряла платформы Google в качестве площадки для работы.
В самом холдинге RT пожаловалась на нарушение прав и пообещали судиться.
— Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений, — сокрушаются у Маргариты Симоньян.
Напомним, YouTube забанил новый канал роспропаганды RT, когда он попробовал обойти блокировку.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак