Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о крупных силах РФ, сосредоточенных на украинских границах. В 200 километрах от Украины сосредоточена группировка в 122 тысячи человек.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова чиновника.

На брифинге послов Украины Алексей Данилов отметил наращивание Кремлем воинских соединений в считанных километрах от государственной границы.

— То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысяч 500 военнослужащих Российской Федерации — на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы, — акцентировал секретарь СНБО.

По словам чиновника, в высшем руководстве страны не удивлены такими цифрами, так как это часть «ежедневной работы».

— Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации, — успокоил Алексей Данилов.

После он добавил, что президент держит ситуацию на контроле, хоть обстановка на границе и не сильно спокойная.

— В случае обострения ситуации — это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем, — разъяснил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне.

Как сообщалось, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.