В Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.

Об этом пишет «Meduza», ссылаясь на источники.

«Московский» набор пока происходит лишь на словах: согласившимся на предложение «командировки» в Украину не выплатили даже подъемные для закупки снаряжения перед холодным зимним периодом, хотя обещали высокие зарплаты в 200-240 тысяч рублей. Другие наемники выходят из соглашения, как только узнают, что придется воевать с регулярной украинской армией. К примеру, так поступил служащий из «ЧВК Вагнера», назвавшийся Егором.

— Во время этой встречи Егор узнал о предполагаемой зарплате (около 240 тысяч рублей в месяц) и месте подготовки будущего отряда — учебном центре в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону. «Минобороновская база, — поясняет собеседник „Медузы“, что это за учебный центр. — Отработанная опробованная в деле. Там еще в 2014 году начинали формировать группы для заброски в Донбасс. Было только два наемнических полигона — Веселый и Молькино». Упоминание хутора обеспокоило Егора. «Я конкретный вопрос задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда, — пересказывает наемник разговор, в котором впервые была упомянута Украина. — Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду». По мнению Егора, такого широкого набора на «украинское направление» не было уже несколько лет. «Думаю, сейчас самая активная с 2014 года кампания по найму», — говорит собеседник «Медузы» (ссылаясь на свой опыт и разговоры с другими наемниками). При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: «Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются военной силой некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда», — говорится в материале издания.

По данным «Медузы», набор стартовал в начале осени, а вербовщики в особенности ценят профессиональных наемников, побывавших в Сирии и Ливии, а также повоевавших в Украине в 2014-2015 годах.

— Идет набор и среди жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, имеющих боевой опыт (задачи, которые будут поставлены перед этими «отрядами», пока не ясны). О поиске людей для «командировки» «Медузе» рассказали: один из вербовщиков; участники боевых действий 2014–2015 годов; прошедшие кампании в Сирии и Африке военные специалисты; члены Межрегиональная общественная организация, которая в 2015 году объединила большинство россиян, воевавших в Донбассе. Официально союз ведет деятельность по социальной и финансовой поддержке ветеранов Донбасса, в том числе помогает с протезированием и программами реабилитации. Собеседник «Медузы», сам ищущий наемников в одну из групп, утверждает, что «история начала собираться» еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных специалистов получили такие предложения в последние несколько недель. А жители ЛНР и ДНР — чуть раньше, «где-то месяц назад», уточнил один из источников. Только двух из десятка вербовщиков, с которыми вели переговоры собеседники «Медузы», наемники считают «представителями Минобороны». Остальные — это ветераны ЧВК Вагнера и ЧВК «Редут». Первые сообщения о «Редуте» появились в 2018 году. По данным «Новой газеты», эта военная компания связана с Минобороны, а ее база в подмосковной Кубинке примыкает к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Задачи «Редута» — охрана объектов компании «Стройтрансгаз» в Сирии, — отмечает журналистка Лилия Яппарова.

Примечательно, что в Москве хотят укомлектовать 120 наемников — именно такое число сотрудников американских ЧВК, якобы находящихся в Украине, называл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Руководят процессом выходцы из разных силовых ведомств, а подписавшимся под предложением гарантируют контракт от министерства обороны России.

— Но когда предлагают контракты, тихо-тихо говорят, что, мол, поедете от Минобороны, — рассказал один из собеседников издания. — Дурачков ищут. Главное требование — чтобы ты приехал и заткнул собой дырку корпусе «ЛНР» или «ДНР», — вторит ему другой наемник, отказавшийся от «предложения подзаработать». — Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это ухмыльнулся и такой: ты ******* (спятил)? Тогда он сказал: нам доведут в момент икс, какие задачи, — припомнил третий источник, столкнувшийся с вербовщиками.

Другая ситуация обстоит с вербовкой маргинальных элементов в «ЛНР»-«ДНР». Им уже платят «живыми» деньгами в пределах от тысячи до двух тысяч долларов и внушают мысли о скором наступлении «на Европу». Дисциплина таких подразделений находится на очень низком уровне.

— Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте, — описывает собравшихся человек, знакомый с ситуацией. — Через две недели после пребывания в расположении части им дали тысячу долларов. И они сейчас ничего не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро «танки на Запад» и «у Ла-Манша встретимся», — отмечает другой осведомленный источник.

В вербовке участвует также организация, пособничающая российским террористам с начала боевых действий в 2014 году, под названием «Союз добровольцев Донбасса». Эти «ветераны» набирают желающих поживиться любой категории, с очень низкой боевой подготовкой, в чем они признаются сами.

Ряд источников высказались в комментариях для «Медузы» о том, что готовящиеся отряды наемников могут предназначаться для охраны шахт и других ценных объектов на территории непризнанных республик.

— Туда просто не хотят ехать, потому что там украинская регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, потери будут большие, — признает один из вагнеровцев, вышедший на контакт со СМИ.

Официальные российские ведомства избегают прямого ответа в связи с публикацией. В Минобороне вовсе игнорируют все запросы, а в Росгвардии заявили, что не отвечают за сотрудников, которые занимаются вербовкой.

— В то же время никто из наемников, с которыми поговорила «Медуза», не верит, что российские власти готовы пойти на полномасштабную войну с Украиной, — подытожили в издании.

Напомним, в украинском МИД уверены, что Кремль ищет прецедента для агрессивных действий против нашей страны.