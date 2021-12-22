Министры обороны стран Балтии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Delfi.

В совместном заявлении министров говорится, что они «декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня».

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.

— Мы пытаемся немного синхронизироваться во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями, — сказал Арвидас Анушаускас.

По его словам, это может стать «хорошим ответом» на объявленные Россией красные линии.

— Путин как раз и хочет, чтобы страны НАТО, а единые государства НАТО, кроме Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и Балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем, — добавил Арвидас Анушаускас.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что очень рад «развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта — ракетных систем залпового огня».

— Это большой шаг вперед в развитии наших общих мощностей и усилении сдерживания, а также в повышении оборонной мощности в нашем регионе, — сказал эстонский министр.

Напомним, Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить 130 километров колючей проволоки на границе, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке на страну.