Министры обороны стран Балтии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Delfi.
В совместном заявлении министров говорится, что они «декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня».
По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.
— Мы пытаемся немного синхронизироваться во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями, — сказал Арвидас Анушаускас.
По его словам, это может стать «хорошим ответом» на объявленные Россией красные линии.
— Путин как раз и хочет, чтобы страны НАТО, а единые государства НАТО, кроме Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и Балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем, — добавил Арвидас Анушаускас.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что очень рад «развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта — ракетных систем залпового огня».
— Это большой шаг вперед в развитии наших общих мощностей и усилении сдерживания, а также в повышении оборонной мощности в нашем регионе, — сказал эстонский министр.
Напомним, Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить 130 километров колючей проволоки на границе, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке на страну.
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Министры обороны стран Балтии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Delfi.
В совместном заявлении министров говорится, что они «декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня».
По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.
— Мы пытаемся немного синхронизироваться во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями, — сказал Арвидас Анушаускас.
По его словам, это может стать «хорошим ответом» на объявленные Россией красные линии.
— Путин как раз и хочет, чтобы страны НАТО, а единые государства НАТО, кроме Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и Балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем, — добавил Арвидас Анушаускас.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что очень рад «развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта — ракетных систем залпового огня».
— Это большой шаг вперед в развитии наших общих мощностей и усилении сдерживания, а также в повышении оборонной мощности в нашем регионе, — сказал эстонский министр.
Напомним, Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить 130 километров колючей проволоки на границе, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке на страну.
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак