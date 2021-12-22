Шри-Ланка планирует выплачивать долг перед Ираном за осуществление поставки нефти чаем.

Об этом сообщил министр плантаций страны Рамеш Патирана в интервью агентству Reuters, передает Интерфакс-Украина.

Министр заявил, что Шри-Ланка хочет поставлять в Иран партии чая стоимостью 5 миллионов долларов ежемесячно для погашения долга на сумму 251 миллион долларов.

Рамеш Патирана отметил, что страна впервые прибегает к бартеру за счет чая для погашения долга. Он также добавил, что такой способ не нарушит санкции ООН и США против Ирана, поскольку чай считается продуктом питания и причисляется к товарам гуманитарной помощи, а значит, не подпадает под санкции. Шри-Ланка также будет осуществлять поставки, не прибегая к услугам иранских банков, числящихся в санкционном списке, подчеркнул министр.

— Рекомендуемая схема сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая, — говорится в заявлении министерства плантаций.

Однако представитель ассоциации плантаторов Цейлона отметил, что решение правительства не обязательно идет на пользу экспортерам, так как они будут получать прибыль в рупиях в обход рынка, что не представляет для них ценности.

Шри-Ланка столкнулась с серьезными проблемами в выплате иностранного долга, которые еще больше усилились во время пандемии COVID-19 из-за снижения туристического потока, от которого страна получала значительную прибыль.

В следующем году Шри-Ланке предстоит погасить долг на сумму 4,5 миллиардов долларов, включая январские выплаты по гособлигациям на сумму 500 миллионов долларов. Однако в конце ноября валютные резервы страны составляли лишь 1,6 миллиардов долларов, свидетельствуют последние данные центрального банка Шри-Ланки.

Страна производит примерно 340 миллионов килограмм чая ежегодно. В 2020 году она экспортировала 265,5 миллионов килограмм чая на сумму 1,24 миллиардов долларов.

Напомним, в августе Шри-Ланка приняла новый закон по защите слонов от жестокого обращения. Теперь махаутам (погонщик, всадник или тренер слона, — прим.) нельзя ездить на них в состоянии алкогольного опьянения.