Шри-Ланка приняла новый закон по защите слонов от жестокого обращения. Теперь махаутам (погонщик, всадник или тренер слона, — прим.) нельзя ездить на них в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Кроме того, у каждого содержащегося в неволе животного будет свой биометрический паспорт, обязательный ежедневный перерыв на купание и медосмотр каждые полгода.
Новые правила содержания слонов на Шри-Ланке:
В дикой природе Шри-Ланки популяция слонов составляет около 7,5 тысячи особей. Отлов диких слонов — уголовное преступление, за него предусмотрена смертная казнь. Животное в хозяйство можно только купить, и это то, к чему стремятся многие фермеры, ведь слон демонстрирует благосостояние семьи.
Напомним, осенью прошлого года певица Шер освободила «самого одинокого слона в мире».
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Шри-Ланка приняла новый закон по защите слонов от жестокого обращения. Теперь махаутам (погонщик, всадник или тренер слона, — прим.) нельзя ездить на них в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Кроме того, у каждого содержащегося в неволе животного будет свой биометрический паспорт, обязательный ежедневный перерыв на купание и медосмотр каждые полгода.
Новые правила содержания слонов на Шри-Ланке:
В дикой природе Шри-Ланки популяция слонов составляет около 7,5 тысячи особей. Отлов диких слонов — уголовное преступление, за него предусмотрена смертная казнь. Животное в хозяйство можно только купить, и это то, к чему стремятся многие фермеры, ведь слон демонстрирует благосостояние семьи.
Напомним, осенью прошлого года певица Шер освободила «самого одинокого слона в мире».