Шри-Ланка приняла новый закон по защите слонов от жестокого обращения. Теперь махаутам (погонщик, всадник или тренер слона, — прим.) нельзя ездить на них в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Кроме того, у каждого содержащегося в неволе животного будет свой биометрический паспорт, обязательный ежедневный перерыв на купание и медосмотр каждые полгода.

Новые правила содержания слонов на Шри-Ланке:

У каждого животного должно быть собственное удостоверение личности с фотографией и ДНК-данными.

Слонят нельзя разлучать с матерями и использовать для работы, даже для выступлений на культурно-массовых мероприятиях.

Запрещено в состоянии алкогольного опьянения управлять слоном.

Каждое животное должно купаться не меньше 2,5 часа в день.

Рабочий день слона длится максимум четыре часа, ночной труд запрещен.

Животные раз в полгода должны проходить медосмотр.

Запрещено снимать слонов в фильмах. Исключение — организованные правительством съемки, проходящие под строгим ветеринарным надзором.

Одновременно кататься на слоне могут не больше четырех туристов. Седло должно быть мягким.

Нарушителей правил ждет до трех лет тюрьмы. У осужденного заберут слона и передадут под опеку государства.

В дикой природе Шри-Ланки популяция слонов составляет около 7,5 тысячи особей. Отлов диких слонов — уголовное преступление, за него предусмотрена смертная казнь. Животное в хозяйство можно только купить, и это то, к чему стремятся многие фермеры, ведь слон демонстрирует благосостояние семьи.

Напомним, осенью прошлого года певица Шер освободила «самого одинокого слона в мире».