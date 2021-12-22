В 2020 году блогерка из Украины Лилия Багирова снимала фильм про августовские мирные протесты беларусов. Теперь на нее завели уголовное дело в этой стране.

Об этом сообщает Еврорадио.

Помимо статуса подозреваемой, на нее повесили запрет въезжать в Беларусь до 2026 года. А когда девушка попыталась попасть в Россию, ее не пустили, сославшись на решение белорусских властей.

— На границе меня задержали на 5 часов. И потом сообщили, что из-за того, что я журналист и снимала материал на территории Беларуси, — рассказала о пережитом девушка.

Запрет на въезд работает одновременно в двух странах из-за обоюдного соглашения.

Как сообщалось, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.