Украинская православная церковь обеспокоена тем, что обвинения в госизмене против экс-президента могут носить политический характер.

С позицией церкви можно ознакомиться на сайте Киевской Митрополии ПЦУ.

Священнослужители напоминают, что всегда поддерживали только объективное и непредвзятое к судебному процессу.

— В течение многих лет наша Церковь вместе с другими Церквами и религиозными организациями Украины последовательно поддерживали и продолжают поддерживать реформу правосудия. Одним из ключевых элементов этой реформы является неукоснительное соблюдение принципов независимости и справедливости правосудия на всех этапах его осуществления — от начала следствия до судебного приговора и его исполнение. Следствие и судебное разбирательство должны происходить без политического давления или влияния на них со стороны других ветвей и центров власти, как это определено Конституцией и законами Украины, — сказано в заявлении.

Представители ПЦУ акцентируют, что в нашей истории государство неоднократно игнорировало право на независимый и честный суд, однако Революция Достоинства изменила ситуацию и в лучшую сторону и восстала про тех, кто должен был защищать закон и порядок, а вместо этого его нарушали.

— Учитывая все это, мы разделяем обеспокоенность как в обществе, так и среди международных союзников и партнеров Украины об обвинении бывшего главы государства в измене. В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник скапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению всем, от кого зависит рассмотрение этого вопроса, следует быть особенно бдительными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений.Убеждены, что политические споры между находящимися у власти и находящимися в оппозиции должны оставаться в политической плоскости, как это присуще демократическим европейским странам, — добавили в ПЦУ.

Свое заявление Украинская Православная церковь закончила несколькими библейскими стихами.

— А с христианской точки зрения следует каждому не забывать слов Писания: «Как хотите, чтобы делали вам люди, так и вы поступайте им» (Лк. 6:31) и «Лжесвидетель не останется безнаказанным, и говорящий ложь, не спасется» (Притч. 19:5), — говорится в заключительное части обращения.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».