Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2021 с уверенностью заявил, что Украина якобы готовит новую операцию на Донбассе и он (Путин, - прим) будет действовать.

Слова главы России передает «Суспільне».

Отвечая на вопрос журналистки НТВ, он посетовал, что в Украине якобы вытесняют россиян с «исторической территории». Путин также заявил, чтобы будто бы лично говорил Петру Порошенко не проводить военные действия на Донбассе, но тот поступил иначе.

— Я лично уговаривал Порошенко, только не военная операция. Тот: да, да, и начал... Результат - окружение, потери и Минские соглашения, — проговорил президент РФ.

Затем он заявил, что якобы на Донбассе планируются новые боевые действия.

— Нам говорят «война, война, война». Создается впечатление, что может Киев готовит третью военную операцию на Донбассе и нас предупреждают: не вмешивайтесь. А если вмешаетесь и будете защищать — вот такие новые санкции будут введены. И готовятся может быть к этому, — акцентировал Владимир Путин.

Не упустил он и возможности порассуждать про историю Украины.

— Кто создал Украину? — Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Сейчас вопрос обеспечения безопасности. Нам важен не ход переговоров, а важен результат, — отметил глава РФ.

Под конец своей речи Путин назвал Украину проектом «антиРоссия» и пожаловался, что Россию воспринимают в мире слишком негативно.

— Разве мы угрожаем кому-то <...> Россия является посредником, а ее хотят сделать стороной конфликта., — воопросил президент Российской Федерации.

Ранее сообщалось, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.