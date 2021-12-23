Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что в ее стране недостаточно уделяют внимания военным преступлениям против Украины, совершенным во время нацистской оккупации.

Эту тему она подняла на дипломатической конференции в Ивано-Франковской области.

По ее словам, немецкая нация недостаточно отрефлексировала то, что делала с украинцами во время Второй мировой войны.

— Я знаю, что нашу дружбу нельзя воспринимать как должное. Во время Второй мировой войны немцы совершили ужасающие преступления против украинцев. Эти преступления не так присутствуют в немецком историческом сознании, как должны быть, — акцентировала Анналена Бербок.

Однако она добавила, что видит много областей, в которых Украина может работать на пару с ФРГ.

— Я вижу огромный потенциал для большего сотрудничества в области зеленой энергии. Я хотела бы двигаться вперед, обращаясь к нашей общей истории, — заключила министр.

Ранее сообщалось, что президент Германии призывал к продолжению переосмыслению Холокоста.