Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский не смог рассказать, когда община Николаева получит электронный билет для общественного коммунального транспорта.

Эту тему обсуждали в четверг, 23 декабря, в ходе сессии горсовета, передают НикВести.

Вопрос поднял депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа Юрий Степанец.

— У Николаева есть шансы на то, что мы когда-то получим «Карту николаевца», тот электронный билет, который был бы элементом, чтобы «Николаевэлектротранс» и «Николаевпастранс» понимали, сколько людей он перевез, сколько было людей с инвалидностью, сколько было пенсионеров. Чтобы вообще была электронная система расчета. Шансы есть у Николаева это получить? — поинтересовался Юрий Степанец.

Дмитрий Канарский пояснил, что в мэрии уже есть «видение и техническое задание».

— Этот шанс, конечно, есть. Мы изучили опыт городов, которые можно считать передовыми в этом случае. Выезжали к ним в гости посмотреть. Есть несколько вариантов хранения данных, на карте или в системе, видели плюсы и минусы этих систем. Вы правильно говорите, что эта система необходима для определения нашего пассажиропотока. Система выходит достаточно дорогой, ведь на каждую единицу транспорта нужно поставить не менее четырех валидаторов. У нас есть наше видение и техническое задание, но на данный момент такого предложения нам не предоставили. Мы двигаемся в этом направлении. Не могу сказать, что это происходит публично. Вы знаете, публично не нужно говорить о том, чего не произошло, неправильно поймут, — ответил Дмитрий Канарский.

12 февраля 2020 года Антимонопольный комитет Украины признал незаконными действия Николаевского горсовета при организации безналичной оплаты проезда в городском транспорте города, то есть внедрении системы так называемого «электронного билета» и предпочтений ООО «Виза Украина». Мэрия Николаева подала в суд, чтобы отменить данное решение.

Вопрос внедрения в Николаеве «электронного билета» обсуждается с начала прошлой каденции городского совета. Впервые в Николаеве планировали внедрить систему, которая позволит использовать для проезда в пассажирском транспорте электронный билет еще в 2016 году. В феврале 2017 года президент Украины подписал закон, предусматривающий внедрение электронного билета. Данный закон позволяет местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами. В июне 2017 года экс-заместитель Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов заявлял, что не знает, когда сможет реализовать в Николаеве проект по внедрению так называемого «электронного билета» в общественном транспорте, но при этом утверждал, что занимался этим вопросом со дня назначения на занимаемую должность.

В мае 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил чиновникам горсовета в кратчайшие сроки внедрить в муниципальном транспорте систему электронного билета, которая, в соответствии с Законом Украины, уже год как должна действовать.

В итоге 1 июня 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич и директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко вместе подписали меморандум с компанией Visa о запуске пилотного проекта по внедрению электронного билета в муниципальном транспорте Николаева.

Занимавший на тот момент должность начальника управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич обещал к концу 2018 года внедрить систему электронного билета не только на коммунальном электротранспорте, но и в частных маршрутках.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Николаеве электронный билет в транспорте будет внедрять фирма, связанная со «смотрящим» Дмитрием Коссе.

Летом 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет, чтобы при внедрении системы электронного билета для пользования общественным транспортом в городе один билет действовал таким образом, чтобы потребитель услуг мог использовать один такой билет для нескольких поездок за определенное время.

В апреле 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич в очередной раз заявил о том, что городские власти займутся внедрением «электронного билета» в городском транспорте после получения закупленных в лизинг 23 автобусов.