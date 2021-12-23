Украинский историк и религиовед Игорь Козловский прокомментировал заявления Владимира Путина про нашу страну, которые прозвучали на сегодняшней пресс-конференции, 23 декабря.

Мнение специалиста узнало издание Новини.LIVE.

Историк объяснил, что Путин живет в вымышленных нарративах и давно потерял ощущение реальности, поэтому регулярно постулирует утверждения про Украину, не имеющие малейшего отношения к правде.

— В России живут не в исторической памяти, а в мифологической конструкции, которую они для себя создали и не хотели выходить за ее пределы. Так, понятно, что Украина, как государство, периодически пыталась действительно предстать на карте и европейского, и мирового пространства. И именно потому, что рядом находилась не одна империя, такие попытки длились не долго. Но здесь не надо равнять государство и страну. Как страна, как территория украинского народа, она существовала с древних времен. И это ни для кого не секрет, для истории также, — заметил Игорь Козловский.

Религиовед убежден, что риторика «Ленин создал Украину» — абсурдная и противоречащая тысячелетней истории страны.

— Попытка нашего сумасшедшего соседа нас вообще исключить из истории — это от бессилия, я бы сказал так. Мы есть, мы были и будем. И тут спорить не с чем. Можно спорить с профессиональным мнением, но спорить с глупостью, которая не имеет к истории никакого отношения - это только терять время, — сделал вывод Игорь Козловский.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что создателем Украины является Владимир Ленин, а сама страна превратилась в «проект антиРоссия».