Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.
Согласно пояснительной записке, положениями проекта предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Сейшельских островов в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Заключение соглашения и имплементация его положений позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок с целью въезда и максимальным сроком пребывания.
Документ разработан для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для заключения соглашения.
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Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.
Согласно пояснительной записке, положениями проекта предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Сейшельских островов в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Заключение соглашения и имплементация его положений позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок с целью въезда и максимальным сроком пребывания.
Документ разработан для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для заключения соглашения.
Напомним, что граждане Украины могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак