Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.

Согласно пояснительной записке, положениями проекта предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Сейшельских островов в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Заключение соглашения и имплементация его положений позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок с целью въезда и максимальным сроком пребывания.

Документ разработан для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для заключения соглашения.

Напомним, что граждане Украины могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.