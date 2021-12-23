Президент РФ Владимир Путин уклонился от вопроса, считают ли в Кремле «Талибан» легитимным правительством Афганистане. Вместо этого Москва перевела всю вину на другие страны.
Об этом пишет Meduza.
Вопрос про исламистов в Афганистане стал одним из завершающих. У президента РФ поинтересовались, считает ли он талибов законными правителями Афганистана.
— Мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения [...] Прежде всего нужно указать помощь афганскому народу. Вот кто там присутствовал 20 лет и разрушал — те и должны оказать помощь, — ответил Владимир Путин.
Напомним, талибы, взявшие бразды управления над Афганистаном в конце лета, согласились признать аннексированный Крым российской территорией, чтобы задобрить Кремль.
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Президент РФ Владимир Путин уклонился от вопроса, считают ли в Кремле «Талибан» легитимным правительством Афганистане. Вместо этого Москва перевела всю вину на другие страны.
Об этом пишет Meduza.
Вопрос про исламистов в Афганистане стал одним из завершающих. У президента РФ поинтересовались, считает ли он талибов законными правителями Афганистана.
— Мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения [...] Прежде всего нужно указать помощь афганскому народу. Вот кто там присутствовал 20 лет и разрушал — те и должны оказать помощь, — ответил Владимир Путин.
Напомним, талибы, взявшие бразды управления над Афганистаном в конце лета, согласились признать аннексированный Крым российской территорией, чтобы задобрить Кремль.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак