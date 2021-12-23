Президент РФ Владимир Путин уклонился от вопроса, считают ли в Кремле «Талибан» легитимным правительством Афганистане. Вместо этого Москва перевела всю вину на другие страны.

Об этом пишет Meduza.

Вопрос про исламистов в Афганистане стал одним из завершающих. У президента РФ поинтересовались, считает ли он талибов законными правителями Афганистана.

— Мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения [...] Прежде всего нужно указать помощь афганскому народу. Вот кто там присутствовал 20 лет и разрушал — те и должны оказать помощь, — ответил Владимир Путин.

Напомним, талибы, взявшие бразды управления над Афганистаном в конце лета, согласились признать аннексированный Крым российской территорией, чтобы задобрить Кремль.