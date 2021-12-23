Первая леди Франции Брижит Макрон собирается подать в суд из-за конспирологической интернет-теории о том, что она трансгендерная женщина и родилась мужчиной. Это перед следующими президентскими выборами во Франции весной 2022 года.

Об этом пишет BBC, передает hromadske.

Сообщается, что супруга французского президента стала мишенью в социальных сетях. Сомнительные теории начали распространять в интернете после того, как в сентябре их опубликовала на ультраправом веб-сайте так называемая Наташа Рэй, а оттуда их распространили сторонники теорий заговора.

Конспирологи считают, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (девичья фамилия Брижит). Имя распространилось в соцсетях с десятками тысяч упоминаний. Адвокат первой леди Франции Жан Энночи подтвердил агентству AFP, что она решила инициировать судебное разбирательство — оно сейчас идет.

Слухи о 68-летней первой леди распространялись, в частности, через аккаунты, противостоящие ее мужу, президенту Эмманюэлю Макрону. Среди них также те, кто принадлежит к ультраправым политическим и антивакцинаторским группам, а также к конспирологическому движению QAnon.

Брижит Макрон замужем за Эмманюэлем Макроном с 2007 года. У нее есть трое взрослых детей от первого брака. Это не первый случай, когда она стала мишенью от момента избрания ее мужа в 2017 году. Ранее в сети активно распространялись оскорбления по поводу 25-летней разницы в возрасте между Макронами.

Теория заговора, как пишет BBC, появилась в преддверии следующих президентских выборов во Франции весной 2022 года. Эмманюэль Макрон официально не подтвердил, будет ли баллотироваться на второй срок. Однако политэксперты предполагают, что будет.

Среди его главных конкурентов — в частности, кандидат от традиционной правой республиканской партии Валери Пекресс и Эрик Земмур — французский телеведущий и писатель, который надеется представлять ультраправых.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично допустил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной, однако добавил, что во Франции в такой мере практически нет необходимости.