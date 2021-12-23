Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о многочисленных обысках на коммунальных предприятиях города и считает, что таким образом его хотят принудить к сотрудничеству с центральной властью

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова произошло 55 (!) обысков

А за шесть предыдущих лет всего 11. Все объясняется той же одной фразой: Ваш мэр много говорит. Они прибегают к политическому преследованию того, кто не молчит о непрофессиональных действиях центральной власти и о сворачивании децентрализации. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану «слугой» офиса президента. Я служу своим избирателям и своему родному городу, — написал Владислав Атрошенко.

Мэр Чернигова добавил, что связывает обыски со своим участием в избирательном процессе на довыборах в Раду по 206 округу. Кроме того, по его мнению, коммунальные предприятия проверяют из-за его критики подходов власти к местному самоуправлению. В частности, решений проблемы тарифов