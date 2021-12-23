По результатам проведенных тендеров в электронной системе публичных закупок Prozorro в 2021 году государство подписало контракты на 790 миллиардов гривень, из которых 416 миллиардов — в сфере строительства и ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro, пишет Экономическая правда.

Из общих 416 миллиардов на 270 миллиардов были подписаны договоры на строительство и ремонт дорог всех типов. Также в госпредприятии Prozorro заявляют, что благодаря электронным торгам в 2021 году государству удалось сэкономить 45 миллиардов гривен.

— Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн – это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля, — заявил генеральный директор Prozorro Василий Задворный.

Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц.

Уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, которые подтвердят свой уровень знаний законодательства. На сегодняшний день более 25 тысяч покупателей прошли онлайн-тестирование.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.