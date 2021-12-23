Заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко рассказал о механизмах работы программы «Автобусы для громад» в регионе.

Об этом шла речь в эфире программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как известно, данную программу утвердили во вторник, 21 декабря, в ходе сессии облсовета. Владимир Фроленко отметил важность такой инициативы в условиях трудностей с перевозками жителей отдаленных сел в районные центры.

— Это очень хорошая программа. Сегодня есть проблема из пункта «А» добраться в пункт «Б», чтобы получить банковские услуги или доехать из села в больницу. Местные жители нанимают машины, стоимость начинается от 300 гривен, (доходит, — прим.) до 700, а то и 1000, — отметил заместитель главы облсовета.

По словам Владимира Фроленко, идея проекта «Автобусы для громад» возникла у него еще в период баллотирования в Верховную Раду в качестве депутата.

— Я говорил, почему бы не создать на базе новых громад коммунальное предприятие с одним или двумя маршрутными автобусами, которые работали бы на громаду. Стоимость проезда — 30-50 гривен, — рассказал Владимир Фроленко.

Политик добавил, что планируется софинансирование программы по принципу 50 на 50: громада и областной совет выделяют по половине средств из стоимости автобуса. После этого ТГ получает единицу транспорта.

— У них будет план маршрута, местные жители будут понимать, что к ним два-три раза в неделю приедет этот маршрутный автобус, который сможет из села доставить их в район, — сказал Владимир Фроленко.

Отметим, по итогам первого квартала 2022 года при перераспределении средств областной совет финансово наполнит данную программу.

Ранее сообщалось, что Владимир Фроленко считает бессмысленными проекты, предлагаемые облгосадминистрацией в рамках президентской программы «Велике будівництво». По его мнению, в области существует множество других проблем, на которые можно было бы направить финансирование из государственного бюджета.