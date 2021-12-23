Заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко считает бессмысленными проекты, предлагаемые облгосадминистрацией в рамках президентской программы «Велике будівництво». По его мнению, в области существует множество других проблем, на которые можно было бы направить финансирование из государственного бюджета.

Об этом Владимир Фроленко заявил в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— У нас (в Николаевской области, — прим.) бюджет развития в этом году всего 19 миллионов, и то мы эти деньги направляем на проектно-техническую документацию для проектов «Велике будівництво». Это реконструкция нашего яхт-клуба, это строительство нового роддома в Лесках и реконструкция детской больницы, — рассказал Владимир Фроленко.

По мнению заместителя главы облсовета, сама программа «Велике будівництво» — это инструмент большого пиара для нынешней власти.

— У меня такое впечатление, что «Велике будівництво» — это большие понты для нынешней власти. Как в простонародье говорят: «Понти — велика сила». Мы деньги тратим в никуда. Зачем сегодня нам отстраивать новый роддом? У нас есть, посмотрите сколько, роддом и посмотрите, какая у нас сегодня рождаемость в Николаевской области. У нас вполне сегодня хватает своих роддомов. Зачем отстраивать какое-то новое помещение в детской больнице, если можно эти деньги пустить на реконструкцию это же больницы: сделать ремонт помещений, закупить оборудование, детские кровати и т.д, — возмутился Владимир Фроленко.

Он рассказал, что весь бюджет развития Николаевской области — 19 миллионов гривен, пойдет на разработку проектно-технической документации как раз для проектов программы «Велике будівництво».

— У нас нет сегодня денег на развитие. Бюджета развития нет. Сказало бы государство: «Вот есть государственный бюджет. На Николаевскую область мы вам даем миллиард гривен. Скажите, пожалуйста, свои предложения». И может быть пошли бы по другому пути. Мы бы не отстраивали новые здания, мы бы лучше эти деньги вложили бы (в другие объекты, — прим.). На территории Николаевской области, посмотрите, сколько есть поликлиник, которые нуждаются в ремонтах, в оборудовании. Сколько врачей не получают комфорта на своем рабочем месте. Нам бы миллиард гривен хватило бы на всю Николаевскую область сделать хорошие ремонты, хорошие палаты, хорошие кабинеты, сделать реконструкцию отопительной системы. Вы посмотрите, сколько сегодня денег идет на энергоносители?! Содержание и отопление. Вот те деньги, которые в бюджете якобы лишние, будут использованы для того, чтобы перекрыть сегодня увеличение тарифа энергоносителей… «Велике будівництво»: мы отстраиваем красивую картинку, но при этом мы голые-босые с вами, — считает Владимир Фроленко.

Напомним, депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко считает, что проект бюджета области на 2022 год был подготовлен «на скорую руку», а также без учета мнения депутатов и жителей громад. Депутат считает предложенный проект «бюджетом проедания», а не развития.