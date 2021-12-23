США не готовы соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, пишет Новое время.

— Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет, — сказала Джен Псаки.

По ее словам, США согласны, что дипломатические разговоры — лучший путь для обсуждения российских требований. Комментируя возможную дату встречи Джен Псаки сказала, что она пока не определена. При этом она не исключила, что саммит может произойти в январе следующего года.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия действительно может передать Беларуси ядерное оружие. По его словам, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.