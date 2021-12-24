Между Украиной и Польшей в четверг, 23 декабря, открывается еще один авиарейс – Львов-Зеленая Гура.

Об этом сообщает официальный сайт Любушского воеводства Польши.

Перелет по этому маршруту продлится 1,5 часа, а стоимость билета составит от 200 злотых (1,3 тыс. грн).

Авиарейс будет осуществляться раз в неделю. Из Зеленой Гуры самолет (рейс LO 733) будет вылетать в четверг в 21:40 (по местному времени) и будет приземляться во Львове в пятницу в 00:20. В то же время в обратном направлении самолет (LO 734) будет вылетать в пятницу в 07:40.

Авиарейсы будет совершать самолет Bombardier Dash Q400 польской авиакомпании LOT, вместимостью 78 пассажиров.

Напомним, госавиаслужба разрешила авиакомпании «Мотор Сич» открыть прямые авиарейсы из Львова в Николаев.