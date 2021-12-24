В честь новогодне-рождественских праздников власти Словакии решили выплатить вакцинированным от коронавируса лицам в возрасте от 60 лет финансовое вознаграждение в размере 200 и 300 евро.
Об этом пишет Коррреспондент со ссылкой на радио RTVS.
Согласно утвержденному закону, пожилые люди получат 200 евро, если они привиты двумя дозами COVID-вакцины, и 300 евро — если успели получить и бустерную дозу.
Как указано, на эту инициативу государство выделило 279 миллионов евро.
Напомним, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.
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В честь новогодне-рождественских праздников власти Словакии решили выплатить вакцинированным от коронавируса лицам в возрасте от 60 лет финансовое вознаграждение в размере 200 и 300 евро.
Об этом пишет Коррреспондент со ссылкой на радио RTVS.
Согласно утвержденному закону, пожилые люди получат 200 евро, если они привиты двумя дозами COVID-вакцины, и 300 евро — если успели получить и бустерную дозу.
Как указано, на эту инициативу государство выделило 279 миллионов евро.
Напомним, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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