В Николаевской области региональный ландшафтный парк «Тилигульский» с 25 декабря без соответствующего конкурса возглавит депутат Николаевского районного совета Александр Дьяченко.

Соответствующее распоряжение глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пописал 23 декабря, сообщила в Facebook Инна Тимченко.

Александр Дьяченко работает инспектором «Тилигульского».

В документе сказано, что предыдущего руководителя парка «Тилигульский» Олега Деркача увольняют сегодня, 24 декабря.

Также Виталий Ким распорядился, что Александр Дьяченко будет исполняющим обязанности директора регионального ландшафтного парка до 25 марта 2022 года, а именно «до назначения в установленном порядке директора этого парка». Тут речь идет о конкурсе на замещение указанной должности.

Ранее сообщалось, что в Коблевском сельском совете хотят утвердить проект изменения границ территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский», исключив из состава земельные участки для развития громады и зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что Коблевский сельсовет не согласовывает границы парка, поскольку имеет свои планы на данную территорию.