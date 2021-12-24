В Болгарии посчитали мнение министра обороны про контингент НАТО — личным, а не позицией всего оборонного ведомства.
Об этом пишет Dnevnik, опираясь на официальный ответ.
Во вторник в ответ на позицию высокопоставленного генерала НАТО Стефан Янев написал в Facebook, что в нынешней ситуации такое решение «не будет соответствовать ни союзническим интересам, ни национальным интересам Болгарии».
В правительстве Болгарии поспешили заявить, что это лишь персональная позиция чиновника, за которую тот несет ответственность.
В самом же Министерстве обороны балканской страны ответили, что такой подход может привести к нежелательному росту напряженности в регионе.
— Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу альянсу и соответствующей зоне безопасности. Лучшим подходом в этом направлении является максимальное использование мирных средств и дипломатии, — говорится в официальной позиции ведомства.
Ранее сообщалось, vинистр обороны Болгарии Стефан Янев заверил, что страна не нуждается в дополнительных формированиях НАТО на своей территории.
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В Болгарии посчитали мнение министра обороны про контингент НАТО — личным, а не позицией всего оборонного ведомства.
Об этом пишет Dnevnik, опираясь на официальный ответ.
Во вторник в ответ на позицию высокопоставленного генерала НАТО Стефан Янев написал в Facebook, что в нынешней ситуации такое решение «не будет соответствовать ни союзническим интересам, ни национальным интересам Болгарии».
В правительстве Болгарии поспешили заявить, что это лишь персональная позиция чиновника, за которую тот несет ответственность.
В самом же Министерстве обороны балканской страны ответили, что такой подход может привести к нежелательному росту напряженности в регионе.
— Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу альянсу и соответствующей зоне безопасности. Лучшим подходом в этом направлении является максимальное использование мирных средств и дипломатии, — говорится в официальной позиции ведомства.
Ранее сообщалось, vинистр обороны Болгарии Стефан Янев заверил, что страна не нуждается в дополнительных формированиях НАТО на своей территории.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак