В Болгарии посчитали мнение министра обороны про контингент НАТО — личным, а не позицией всего оборонного ведомства.

Об этом пишет Dnevnik, опираясь на официальный ответ.

Во вторник в ответ на позицию высокопоставленного генерала НАТО Стефан Янев написал в Facebook, что в нынешней ситуации такое решение «не будет соответствовать ни союзническим интересам, ни национальным интересам Болгарии».

В правительстве Болгарии поспешили заявить, что это лишь персональная позиция чиновника, за которую тот несет ответственность.

В самом же Министерстве обороны балканской страны ответили, что такой подход может привести к нежелательному росту напряженности в регионе.

— Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу альянсу и соответствующей зоне безопасности. Лучшим подходом в этом направлении является максимальное использование мирных средств и дипломатии, — говорится в официальной позиции ведомства.

Ранее сообщалось, vинистр обороны Болгарии Стефан Янев заверил, что страна не нуждается в дополнительных формированиях НАТО на своей территории.