Главу молдавской партии «ШОР» Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности большинством голосов. Именно это политсила начала собирать парламентариев против действующего президента Майи Санду, чтобы объявить импичмент.

Об этом пишет Publika.

Поддерржать постановление о лишении Илана Шора парламентского иммунитета решили 88 депутатов. Этого числа голосов хватило для принятия решение.

Запросы для лишения неприкосновенности этого депутата подавал генпрокурор Дмитрий Робу. Политика подозревают в могенничестве, отмывании денег, создании преступной организации и указании неверных данных в декларациях.

Как сообщалось, молдавская парламентская партия «ШОР» требовала отставки президента Майи Санду через механизм импичмента.