Вечером в четверг, 23 декабря, к спасателям Николаевщины дважды обращались граждане за помощью из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В 22:03 на спецлинию 101 позвонили по телефону мужчины, автомобиль ВАЗ 2110 которых из-за гололеда взлетел в кювет и застрял в селе Петропавловское Гороховской громады Баштанского района. Автомобиль отбуксировали с помощью троса на проезжую часть.
В 22:20 на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на полевой дороге в 25 километрах от Новой Одессы застряли двое мужчин на автомобиле ВАЗ 2121. Спасатели вытащили машину и отбуксировали ее на ровную дорогу.
Сотрудники ГСЧС отмечают, что на территории Николаевской области 24 декабря в большинстве районов падает снег, а образовавшиеся снежный накат и гололедица могут привести к осложнениям на дорогах.
С целью мониторинга оперативной обстановки созданы мобильные группы, которые на специальных автомобилях САРМ-В и АР-2 работают в направлениях трасс Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», Н-24 Благовещенское — Николаев«, — Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев», Р-55 до села Софиевка.
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Вечером в четверг, 23 декабря, к спасателям Николаевщины дважды обращались граждане за помощью из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В 22:03 на спецлинию 101 позвонили по телефону мужчины, автомобиль ВАЗ 2110 которых из-за гололеда взлетел в кювет и застрял в селе Петропавловское Гороховской громады Баштанского района. Автомобиль отбуксировали с помощью троса на проезжую часть.
В 22:20 на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на полевой дороге в 25 километрах от Новой Одессы застряли двое мужчин на автомобиле ВАЗ 2121. Спасатели вытащили машину и отбуксировали ее на ровную дорогу.
Сотрудники ГСЧС отмечают, что на территории Николаевской области 24 декабря в большинстве районов падает снег, а образовавшиеся снежный накат и гололедица могут привести к осложнениям на дорогах.
С целью мониторинга оперативной обстановки созданы мобильные группы, которые на специальных автомобилях САРМ-В и АР-2 работают в направлениях трасс Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», Н-24 Благовещенское — Николаев«, — Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев», Р-55 до села Софиевка.
Ранее НикВести опубликовали фоторепортаж с заснеженных улиц Николаева
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак