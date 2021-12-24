Вечером в четверг, 23 декабря, к спасателям Николаевщины дважды обращались граждане за помощью из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 22:03 на спецлинию 101 позвонили по телефону мужчины, автомобиль ВАЗ 2110 которых из-за гололеда взлетел в кювет и застрял в селе Петропавловское Гороховской громады Баштанского района. Автомобиль отбуксировали с помощью троса на проезжую часть.

В 22:20 на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на полевой дороге в 25 километрах от Новой Одессы застряли двое мужчин на автомобиле ВАЗ 2121. Спасатели вытащили машину и отбуксировали ее на ровную дорогу.

Сотрудники ГСЧС отмечают, что на территории Николаевской области 24 декабря в большинстве районов падает снег, а образовавшиеся снежный накат и гололедица могут привести к осложнениям на дорогах.

С целью мониторинга оперативной обстановки созданы мобильные группы, которые на специальных автомобилях САРМ-В и АР-2 работают в направлениях трасс Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», Н-24 Благовещенское — Николаев«, — Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев», Р-55 до села Софиевка.

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