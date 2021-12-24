открытие площадки в октябре 2018 года

Спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее парк имени 61-го коммунара, — прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Согласно программе президента Владимира Зеленского «Активні парки», которую он утвердил своим указом в декабре прошлого года, в городах, ОТГ, селах должны обустраивать новые спортивные площадки.

«Активные парки» — проект Программы Президента «Здоровая Украина», целью которого является организация оздоровительной активности и создание условий для улучшения продолжительности жизни активного населения.

Что касается упомянутой спортивной площадки в Николаеве, то здесь «преобразования» коснулись лишь цвета спортивных объектов. Они стали зелеными. Новые тренажеры здесь не появились, как и не были отремонтированы ранее установленные. Объект также дополнили информационными стендами о программе «Активні парки» и qr-кодами разных вариантов упражнений.

В сентябре министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт анонсировал, что до конца этого года в Украине откроют 600 «активных парков».

— До конца года откроют 600 «Активных парков» по всей Украине! «Активные парки – локации здоровой Украины» — это проект Президента Украины, который направлен на оздоровление всей нации и создание свободного доступа к двигательной активности. Уже 100 таких парков открыли свои «двери» для горожан, а до конца года украинцы получат еще 500 таких, — цитирует министра «Укринформ».

Николаевская облгосадминистрация в сентябре отрапортовала, что в областном яхт-клубе открыта новая спортивная площадка в рамках президентской программы. Тогда ее проинспектировал заместитель главы ОГА Александр Трайтли и даже выполнил несколько упражнений со спортсменами.

Александр Трайтли — второй справа

Напомним, на информационном стенде рядом с ФОКом в микрорайоне Намыв Николаева, где проводится капитальный ремонт, неизвестные заклеили название президентской программы «Велике будівництво» — разместив надпись «Построено за твои налоги».