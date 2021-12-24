Здание музыкального училища в Николаеве

Советник главы Николаевской облгосадминистрации, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что за девять месяцев 2021 года удалось собрать «огромное количество» информации для решения проблемы разрушенного здания государственного высшего музыкального училища.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По его словам, до конца текущего года из государственного бюджета должны выделить субвенцию на актуализацию проектно-сметной документации реконструкции здания музучилища.

— Да, я ставил себе приоритетом 5 вопросом, одним из которых был музыкальный колледж. По этой теме собрано огромное количество информации и найдены те проекты, которые даже УКС (Управление капитального строительства, — прим.) потерял. Мы их нашли в электронном виде благодаря, в частности, поддержке людей, частным инициативам. Это все передано и в облсовет. Позавчера у нас встреча была с Давидом (глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, — прим.), Анной Владимировной (глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, — прим.) и Виталием Александровичем (глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, — прим.) и все эти наработки были переданы, ими изучены. Насколько я знаю, под этот проект выделена государственная субвенция на актуализацию ПКД, — сказал Владимир Алексеев.

Всего, говорит Владимир Алексеев, решение этого вопроса предусматривает пять этапов в следующей последовательности: корректировка проекта реконструкции, ремонт крыши второго корпуса, реконструкция фасада здания, а также выполнение внутренних работ первого и второго корпусов.

— У нас есть порядок работ, что за чем делается. Должна быть актуализация ПКД, потом текущий ремонт крыши второго корпуса, потому что без ремонта крыши нельзя делать фасад. Дальше: в третью очередь делается фасад, в четвертую очередь, а это уже большие деньги, должен быть восстановле вот этот третий разрушенный корпус и только в пятую очередь — внутренние работы первого и второго корпусов, — добавил Владимир Алексеев.

Напомним, в апреле 2021 года советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.