Заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко инициировал внесение изменений в областную программу «Турботу» относительно доступного жилья для работников культуры, медиков и учителей. Предполагается, что такой шаг позволит удержать профильных специалистов в областном центре, тем самым сократив дефицит кадров.

Об этом Владимир Фроленко рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— Это (доступное жилье, — прим.) — важная составляющая программы. У нас сегодня нет такой негосударственной программы и до этого не было областной программы. Что она подразумевает? У нас сегодня право на доступное жилье имеют только участники АТО. Понимаю, что им необходимо, но мы забываем о том, что у нас есть представители культуры, медики, образование — учителя, — пояснил Владимир Фроленко.

По словам Владимира Фроленко, для выделением жилья или софинансирования на его приобретение будет заниматься специальная комиссия из представителей депутатского корпуса облсовета и Николаевской ОГА.

— Мы прописали там, чтобы там было «50 на 50»: 50 представителей депутатского корпуса и 50 представителей администрации. Считаю, что подход должен быть здравомыслящим. Мы должны учитывать семейную проблематику, которая касается жилья, — отметил Владимир Фроленко.

Заместитель главы облсовета добавил, что в будущем действие подпункта программы «Турбота» о доступном жилье могут расширить и на всю область. Тогда ОТГ смогут получать софинансирование для покупки квартир учителям, медикам или работникам культуры.

— Если мы расширим финансовые возможности этой программы, это будет не только в городе (Николаеве, — прим.), мы сможем давать софинансирование общинам — «50 на 50» для покупки жилья, — сказал Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко считает, что изменения программы «Турбота» помогут в будущем остановить стремительный отток кадров из Николаевской области.

— Сегодня многих специалистов, особенно в медицине, мы потеряли из-за того, что не предоставляют жилье им. Молодые семьи вынуждены уезжать в Херсонскую область, Одесскую область, — отметил Владимир Фроленко.

Как сообщалось, Владимир Фроленко считает бессмысленными проекты, предлагаемые облгосадминистрацией в рамках президентской программы «Велике будівництво». По его мнению, в области существует множество других проблем, на которые можно было бы направить финансирование из государственного бюджета.