«Талибан», захвативший власть в Афганистане, запретил женщинам лечиться без сопровождения мужчин.

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 24 декабря.

Талибы решили, якобы лечить женщину без сопровождения мужчины — «аморально». Прежде женщины могли приходить в больницу вместе с родственницами, однако теперь талибы требуют, чтобы медики не пускали в больницы женщин, обратившихся за помощью без ведома мужа.

Кроме того, с лета в Афганистане закрыли почти половину СМИ, свидетельствует статистика организации Репортеры без границ. В результате 6,5 тысяч журналистов остались без работы.

В Афганистане постоянно увеличивается оборот наркоторговли. Помимо привычного для страны героина, массово производят метамфетамин. Наркотик доставляют в Пакистан и Иран, оттуда его развозят по всему миру.

По словам местного репортера, ситуация в стране не улучшается, люди остаются без работы и получают новые запреты.

Как сообщалось, новые власти Афганистана в лице террористического движения «Талибан» пытаются лишить Исламское государство влияния на этот регион.