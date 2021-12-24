Китай продолжает стирать память о кровавых репрессиях 4 июня 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь. На этот раз пострадали две скульптуры в университете Гонконга, который потерял остатки независимости и перешел под ручной контроль китайской Компартии.

Об этом пишет Le Figaro.

Скульптуры из двух гонконгских университетов, посвященные продемократическому движению на площади Тяньаньмэнь, были снесены сегодня, 24 декабря.

Утром Китайский университет Гонконга убрал статую Богини демократии из своего кампуса. Власти объяснили, что удаление «несанкционированной статуи» произошло после проверки, добавив, что студенческие группы, ответственные за установку работ в кампусе в 2010 году, больше не действуют. Снесенная скульптура была символом продемократического движения в Гонконге. Автор макета статуи из США выразил свои «сожаления» и «гнев», объяснив, что университет действовал «незаконным и необоснованным» образом.

Еще один университет Лингнань объявил об удалении барельефа, посвященного событиям на площади Тяньаньмэнь, работы того же американского, после «изучения и оценки элементов на территории кампуса, которые могут представлять юридические риски и риски для безопасности университетского сообщества».

События на площади Тяньаньмэнь — серия акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года, главными участниками которых были студенты. Ранним утром 4 июня по решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых.

Как сообщалось, школы Гонконга насильно переводят на провластную программу обучения.