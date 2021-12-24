Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.

Об этом «Украинской правде» сообщили в аппарате СНБО.

Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Владимиру Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания Совета нацбезопасности.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.