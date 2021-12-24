Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.
Об этом «Украинской правде» сообщили в аппарате СНБО.
Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Владимиру Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания Совета нацбезопасности.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.
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Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.
Об этом «Украинской правде» сообщили в аппарате СНБО.
Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Владимиру Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания Совета нацбезопасности.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак