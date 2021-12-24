Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться, — считает Арсений Яценюк.

Политик призвал власти «вместо раздора и политических преследований» провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России.

Ранее Арсений Яценюк заявлял, что первое и основное, что может защитить Украину — это сильное украинское государство и его сильные Вооруженные Силы. Второе — это поддержка США и стран-членов ЕС.