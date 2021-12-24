Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться, — считает Арсений Яценюк.
Политик призвал власти «вместо раздора и политических преследований» провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России.
Ранее Арсений Яценюк заявлял, что первое и основное, что может защитить Украину — это сильное украинское государство и его сильные Вооруженные Силы. Второе — это поддержка США и стран-членов ЕС.
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Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться, — считает Арсений Яценюк.
Политик призвал власти «вместо раздора и политических преследований» провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России.
Ранее Арсений Яценюк заявлял, что первое и основное, что может защитить Украину — это сильное украинское государство и его сильные Вооруженные Силы. Второе — это поддержка США и стран-членов ЕС.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак