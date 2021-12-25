Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца «полевых занятий». Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые граничат с Украиной.
Об этом сообщает «Эхо Москвы».
Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
— Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении.
Подготовку проходили батальонные тактические группы и «тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО».
Накануне сообщалось, что Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.
Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца «полевых занятий». Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые граничат с Украиной.
Об этом сообщает «Эхо Москвы».
Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
— Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении.
Подготовку проходили батальонные тактические группы и «тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО».
Накануне сообщалось, что Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.
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